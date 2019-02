Salini Impregilo, vinto contratto autostradale da 225 milioni in Repubblica Ceca

Valeria Panigada 6 febbraio 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo si è aggiudicata un contratto per la costruzione di una sezione autostradale nel sud della Repubblica Ceca, del valore complessivo di 225 milioni di euro, consolidando la propria presenza nell’Europa orientale, dove è già attiva in Polonia e Slovacchia.Salini Impregilo, in joint-venture con il partner slovacco Doprastav, costruirà una sezione di 12,53 chilometri dell'autostrada D3, che rappresenta parte della circonvallazione della città di Ceskie Hodejovice, nei pressi del confine austriaco. La parte più significativa del progetto, della durata complessiva di 54 mesi, è rappresentata dalla costruzione di un ponte lungo 780 metri che attraverserà il fiume Malsi.