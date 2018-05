Salini Impregilo scatta a +2% su ipotesi delisting

Titta Ferraro 14 maggio 2018 - 12:45

MILANO

Salini Impregilo in prima fila a Piazza Affari con un balzo del 2,17% a 2,356 euro. A dare spinta al titolo c'è l'indiscrezione circa il possibile delisting da Piazza Affari e l'approdo a Wall Street in modo da dare maggiore evidenza al business ormai fortemente incentrato sul mercato degli Stati Uniti. L'indiscrezione è riportata da L'Economia che parla anche di un mandato a Goldman Sachs per cedere attività non strategiche negli Usa per ridurre il debito e avere più spazio per acquisizioni sempre negli Usa.Il delisting avrebbe un costo di circa 450 milioni di euro per la famiglia Salini che dovrebbe arrivare al 100% del capitale dal 67% che possiede attualmente.