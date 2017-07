Salini Impregilo positiva a Piazza Affari dopo contratto con Lane in Usa

Daniela La Cava 7 luglio 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva per Salini Impregilo a Piazza Affari, con il titolo che mostra un rialzo di oltre l'1% e viaggia sopra quota 3 euro ad azione (massimo intraday a 3,046 euro). Prima dell'avvio degli scambi la società ha annunciato di essersi aggiudicata con Lane Construction Corporation un contratto da 580 milioni di dollari per la realizzazione del Northeast Boundary Tunnel (NEBT) a Washington. I lavori cominceranno ad inizio settembre, per essere completati entro metà 2023, due anni in anticipo rispetto a quanto previsto dal Consent Decree.