Salini Impregilo: nuova traguardo per realizzazione linea ferroviaria di Perth in Australia

Daniela La Cava 28 maggio 2018 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Nuovo traguardo per Salini Impregilo nella realizzazione della linea ferroviaria Forrestfield-Airport Link a Perth (Australia), del valore di 1,86 miliardi di dollari australiani (1,39 miliardi di dollari), con il breakthrough delle due Tunnel Boring Machine (TBM) alla Airport Central Station. Lo rende noto il gruppo in un comunicato nel quale sottolinea che l’Australia rappresenta un mercato sempre più importante per Salini Impregilo, entrata recentemente anche nella shortlist per il Rozelle Interchange and Iron Cove Link e parte del WestConnex, il più grande progetto stradale del Paese del valore di 16,8 miliardi di dollari australiani (12,6 miliardi di dollari) per l’efficientamento dei trasporti a Sydney. In particolare, la linea sotterranea Forrestfield-Airport Link, realizzata da Salini Impregilo in joint venture con NRW, avrà tre stazioni, tra cui la Airport Central Station, e collegherà l’area orientale al centro di Perth, con benefici importanti, economici oltre che ambientali, per la riduzione dell'inquinamento e del traffico. A Piazza Affari il titolo Salini Impregilo avanza di oltre l'1,3% a 2,218 euro.