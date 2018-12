Salini Impregilo: la controllata Lane vince due contratti negli Usa per 460 mln dollari

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Lane, del gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata due contratti autostradali dal valore complessivo di 460 milioni di dollari in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Nello specifico, il primo contratto ha un valore di 260 milioni di dollari e dovrebbe partire nella prossima primavera per essere completato alla fine del 2022, mentre la seconda commessa ha un valore di 403 milioni ma Lane partecipa con una quota del 50% nella joint-venture con Blythe Construction per un valore di poco superiore ai 200 milioni di dollari. Il doppio contratto permette al gruppo di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, il suo mercato più importante per fatturato.