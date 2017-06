Salini Impregilo: insieme a Lane all’inaugurazione del tunnel in Indiana del valore di 188 mln$

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo e Lane Construction Corporation (di cui è parte S.A. Healy) hanno presenziato alla cerimonia a Fort Wayne, nello stato dell'Indiana negli Stati Uniti, per l'avvio dei lavori del Three Rivers Protection and Overflow Reduction Tunnel (3RPort) del valore di 188 milioni di dollari. Lo si apprende in una nota diffusa da Salini Impregilo nella quale si ricorda che l’opera è parte del progetto ideato per ridurre i riversamenti combinati di acque di scolo (combined sewer overflow - CSO) nei fiumi cittadini. La fine dei lavori è prevista entro il 2021.Il progetto è stato assegnato ad aprile in joint venture a Salini Impregilo e S.A. Healy. S.A. Healy e Lane fanno entrambi parte del Gruppo Salini Impregilo. Una volta completato, il sistema del tunnel ridurrà il 90% del CSO nei fiumi, fenomeno che si verifica in occasione di forti piogge.