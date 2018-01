Salini Impregilo in pole per costruzione stadio AS Roma, titolo scatta a +2%

Titta Ferraro 5 gennaio 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo è in pole position per aggiudicarsi l'appalto per il nuovo stadio dell'AS Roma. Lo scrive oggi IL Sole 24 Ore rimarcando come il gruppo romano delle costruzioni avrebbe il ruolo di general contractor implementando il suo ruolo nel comparto delle costruzioni di stadi essendo già impegnata su alcuni impianti per i mondiali in Qatar del 2022. La commessa per lo stadio della Roma sarebbe nell'ordine dei 400 milioni di euro.A Piazza Affari il titolo Impregilo segna un progresso del 2,12% a 3,37 euro.