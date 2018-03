Salini Impregilo: contratto per la metro di Parigi da 203 mln di euro

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 08:11

Salini Impregilo ha annunciato stamattina di essersi aggiudicata un contratto da 203 milioni di euro per l'estensione di una linea della metropolitana di Parigi fino all'aeroporto di Orly, situato a sud della città. Il contratto segna, precisa la società in una nota, il ritorno in Francia del gruppo 20 anni dopo il completamento della sezione della metro Est-Ouest Liaison Express e rappresenta l’ingresso nel Grand Paris Express, il titanico progetto che entro il 2030 rivoluzionerà la mobilità di Parigi e della sua vasta periferia.Nel dettaglio, il contratto è assegnato da La Régie autonome des transports parisiens e Salini Impregilo, in joint venture con Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, si occuperà di una delle quattro sezioni, parte dell'estensione della Linea 14 Sud lunga 14 km, che permetterà il collegamento all'aeroporto. I lavori inizieranno a metà marzo, con termine previsto entro 5 anni circa.