Salini Impregilo: con Lane nuovo contratto da 404 mln$ in California

Daniela La Cava 20 agosto 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Salini Impregilo, attraverso la controllata The Lane Construction Corporation, ha vinto un contratto per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes (Contratto 1) in California. Il valore complessivo dell’opera ammonta a 672,9 milioni di dollari, con una quota parte di Lane, che realizzerà il progetto in joint venture con Security Paving Company, di 404 milioni di dollari. Lo comunica il gruppo in una nota nella quale precisa che l'inizio dei lavori è previsto entro la fine del 2018, con termine nella prima metà del 2023.L'Inland Empire, l’area metropolitana e la regione a sud della California dove il progetto I-10 è localizzato, ha registrato un aumento significativo della popolazione negli ultimi anni ed è prevista una crescita futura superiore al 50%. Il Corridoio I-10 è un collegamento fondamentale nella regione per locali e pendolari, oltre a rappresentare un’arteria importante per l’autotrasporto tra la California del sud e il resto del Paese.Il Contratto 1 del progetto I-10 prevede la progettazione e la costruzione di 11 miglia di due corsie preferenziali in ciascuna direzione della I-10 dalla Los Angeles/San Bernardino County Line ad est dello svincolo I-10/I-15.