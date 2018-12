Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr costruiranno il nuovo ponte di Genova

Alessandra Caparello 18 dicembre 2018 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr costruirà il nuovo ponte sul Polcevera a Genova. A darne notizia oggi l’Ansa secondo cui il progetto sarà eseguito da Italferr sull'idea dell'architetto genovese Renzo Piano che non dovrebbe essere coinvolto direttamente nei lavori.Se ad Italferr spetterà la progettazione, la Società di scopo a cui verrà spetterà la ricostruzione sarà composta paritariamente da Salini Impregilo e Fincantieri e si chiamerà "Per Genova". Il nuovo ponte, infatti, seguendo il cronoprogramma fissata da Bucci, dovrà essere ben visibile, se non già finito, a Natale 2019.