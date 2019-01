Salini Impregilo, al via i lavori per linea 16 del Grand Paris Express

Daniela La Cava 18 gennaio 2019 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo ha annunciato che sono partiti i lavori per la realizzazione della linea 16 del Grand Paris Express, lotto 2, che servirà numerosi comuni delle aree a nord e ad est della grande area metropolitana Grand Paris. I lavori previsti, per un valore di 718,8 milioni di euro, comprendono lo scavo di 11,1 chilometri di tunnel e la costruzione di quattro stazioni (Aulnay, Sevran- Beaudottes, Sevran-Livry et Clichy-Montfermeil), oltre ad 11 opere ausiliarie. E si aggiungono al contratto vinto a marzo in joint venture con Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, sempre nell’ambito del Grand Paris Express, per l’estensione della linea 14 del Grand Paris Express fino all'aeroporto di Orly. I due progetti segnano il ritorno del gruppo in Francia, più di 20 anni dopo i lavori eseguiti tra il 1992 e il 1998 per la metro di Parigi sulla linea Est-Ouest Liaison Express (EOLE) e sulla linea METEOR (Metro Est-Ouest Rapide).