Salini Impregilo affonda del 10% dopo decisione su Canale di Panama

Titta Ferraro 13 dicembre 2018 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Titolo Salini Impregilo sospeso per eccesso di ribasso con un calo nel'ordine del 10% a 1,515 euro. A scatenare le vendite sul titolo è la decisione arrivata ai danni del Consorcio Grupo Unidos por el Canal, SA (GUPC), appaltatore per la progettazione e la costruzione del progetto di espansione del Canale di Panama, che dovrà pagare 847,6 milioni di dollari.Il consorzio internazionale, che include tra gli altri Salini Impregilo e la compagnia spagnola Sacyr, dovrà restituire tale cifra alla Panama Canal Authority (ACP). L'ACP ha indicato che il totale da restituire è il prodotto degli anticipi iniziali, che ammontano a $ 547,9 milioni e gli anticipi addizionali per $ 299,6 milioni. Salini Impregilo ha una quota del 48% nel consorzio.