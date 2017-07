Salini Impregilo: Lane vince contratto in Florida per 76 mln$

Daniela La Cava 17 luglio 2017 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Lane Construction, società americana di Salini Impregilo Group, si è aggiudicata un contratto del valore di 76 milioni di dollari per ampliare una sezione della State Road 408 (SR 408) a Orange County in Florida. Lo rende noto il gruppo italiano in un comunicato nel quale spiega che il "progetto prevede la realizzazione di terza corsia integrativa per senso di marcia per un tratto di 3,24 miglia (5,21 chilometri)". Sarà inoltre ampliata una rampa da due a tre corsie e verranno aggiunte pareti sonore e corsie autostradali senza casello (Open Road Tolling – ORT). L’opera, riferisce la società, permetterà di ridurre il traffico e migliorare i livelli di sicurezza lungo questo tratto della SR 408 da cui transitano ogni giorno oltre 77.000 veicoli, con un trend previsto in aumento a più di 85.000 veicoli entro il 2020. L’inizio dei lavori è previsto nell'autunno del 2017, con termine entro 24 mesi.Lane ha attività in tutta la regione centrale della Florida e negli ultimi 20 anni ha completato nello Stato più di 450 progetti stand-alone e impianti. Uno degli ultimi progetti che la vede protagonista è l'I-4 Ultimate, del valore complessivo di 2,3 miliardi di dollari a Orlando.Nel 2017 Lane ha già acquisito commesse negli Stati Uniti per la realizzazione del Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel in Indiana da 188 milioni di dollari e quello per l'estensione della 395 Express Lanes nello stato della Virginia, del valore di 336 milioni. Ultimi in ordine di tempo, un contratto di 232 milioni per la sostituzione dell'Unionport Bridge nel Bronx County, a New York e uno da 580 milioni per la realizzazione del Northeast Boundary Tunnel (NEBT) a Washington.