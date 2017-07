Salini Impregilo: Lane si aggiudica contratto da 232 milioni $ a New York

Titta Ferraro 12 luglio 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Lane Construction Corporation (Salini Impregilo Group) si è aggiudicata un contratto del valore 232 milioni di dollari per la sostituzione dell'Unionport Bridge nel Bronx County, a New York. Il progetto prevede la sostituzione del ponte basculante che permette alla Bruckner Expressway di attraversare Westchester Creek, mentre il nuovo ponte verrà costruito in 10 fasi e richiederà 48 mesi di lavori. La vera sfida consisterà nel mantenere aperti la Expressway e il canale navigabile durante i lavori, costruendo due ponti temporanei e posizionando l'ultima campata basculante in posizione aperta. I lavori dovrebbero iniziare a fine 2017 per essere completati entro la metà del 2021. L’opera sarà realizzata da Lane in joint venture con Schiavone Construction Company.