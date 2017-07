Saldi estivi 2017: ha già partecipato un italiano su tre

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Un italiano su tre ha già approfittato delle vendite di fine stagione per fare almeno un acquisto in un negozio, ed il 41% ha intenzione di farlo nei prossimi giorni. È quanto emerge dalle rilevazioni compiute da SWG per Confesercenti su clienti e commercianti al termine della seconda settimana dei saldi estivi 2017. Un buon afflusso se si considera l’impatto negativo avuto, finora, dal meteo: il 26% di chi non è ancora andato, infatti, ha rimandato il giro tra le vetrine proprio per l’eccessiva calura. Il 42%, invece, cita la mancanza di risorse economiche sufficienti, mentre il 32% dice di comprare quando ha bisogno, senza aspettare i saldi.Chi ha partecipato ai saldi, rimarca lo studio, è stato convinto soprattutto dalla possibilità di risparmio (79%), ma anche dalla chance di comprare un capo firmato a prezzo conveniente (16%). Ma c’è anche un 5% che partecipa ai saldi perché ama l’atmosfera delle vendite di fine stagione nei negozi.La formula dei saldi estivi, che durano due mesi e partono il primo luglio, convince anche gli imprenditori: il 54% ritiene adeguata la durata, e addirittura il 67% pensa che sia giusta anche la data di partenza, nonostante avvenga solo pochi giorni dopo l’inizio della stagione estiva (21 giugno). I saldi risultano essere efficaci soprattutto come strumento di fidelizzazione: per un negoziante su tre, i clienti abituali costituiscono tra il 50% ed il 75% delle vendite complessive.“I saldi non hanno perso il loro appeal, anzi per i consumatori rimangono un appuntamento da non perdere. L’auspicio è che, con l’arrivo di temperature un poco più miti, le prossime settimane facciano registrare un aumento degli afflussi”, commenta Roberto Manzoni, Presidente di Fismo Confesercenti.