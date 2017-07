Saldi: Codacons, partenza al rallentatore. Code solo in outlet e centri commerciali

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Partenza al rallentatore per i saldi estivi 2017. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato l’andamento degli sconti di fine stagione nelle principali città italiane. “Nelle prime ore di saldi non si è registrato un particolazre afflusso di cittadini a caccia di offerte – spiega il presidente Carlo Rienzi – A Roma come a Milano e Napoli la partenza degli sconti appare tiepida, mentre nel resto d’Italia solo gli outlet e i grandi centri commerciali registrano buone presenze e qualche coda fuori dai negozi alimentata, specie nei grandi centri, dai turisti stranieri”. “In linea generale si conferma l’atteggiamento di massima prudenza da parte dei consumatori – prosegue Rienzi – Nella prima giornata di saldi, infatti, non si registra alcuna corsa all’acquisto, con le famiglie che preferiscono girare per negozi, osservare le vetrine, e monitorare prezzi e percentuali di sconto, rimandando le compere ai prossimi giorni”.