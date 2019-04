Salcef Group apre il suo capitale al mercato per ulteriore internazionalizzazione

simone borghi 16 aprile 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Salcef Group, leader internazionale nell’industria ferroviaria, annuncia la firma dell’Accordo Quadro per la Business Combination con la SPAC Industrial Stars of Itali 3 (Indstars 3). L’intesa prevede che Salcef incorpori Indstars 3 e contestualmente si quoti sul mercato AIM Italia e che, dopo la Business Combination, acceda all’MTA entro 18 mesi.L’equity di Salcef viene valorizzato a euro 286,5 milioni. Tenuto conto di una Posizione Finanziaria netta Adjusted di euro 40 milioni, il multiplo EV/EBITDA 2018 Adjusted di 5,2x. Il rapporto Price/Earnings, sulla base dell’utile netto 2018, è pari a 9,7x.I prossimi obiettivi di Salcef Group sono continuare l’espansione nel mercato estero, consolidando la sua attività attraverso acquisizioni di aziende già operanti nel settore e già in possesso delle necessarie abilitazioni e certificazioni; ampliare le linee di business sviluppando attività imprenditoriali simili a quelle già condotte; investire in prodotti ad alta tecnologia e in macchinari ad alto rendimento.