Saipem vola ai massimi da febbraio 2017, Barclays alza tp a 5,2 euro

14 agosto 2018

Rally del titolo Saipem a Piazza Affari con un salto in avanti del 3% sopra quota 4,60 euro, sui massimi da febbraio 2017.Da inizio anno il titolo segna un saldo di +21% in virtù soprattutto del rally degli ultimi 4 mesi (+50% dai minimi annui toccati il 9 aprile).Oggi gli analisti di Barclays hanno alzato il rating sulla società di servizi petroliferi ad overweight dal precedente underweight, con target price salito a 5,20 euro dai 3,80 euro indicati in precedenza. la casa d'affari londinese ha alzato le stime sull'ebitda 2018 e 2019 di Saipem.