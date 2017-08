Saipem: voci su nuovo contratto da 800 milioni fanno salire il titolo

Alessio Trappolini 7 agosto 2017 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Saipem in rialzo a Piazza Affari stamane. Il titolo si porta avanti di circa 0,80 punti percentuali a 3,466 euro, sulla scia di indiscrezioni riportate dalle maggiori agenzie di stampa internazionale e riprese dalla stampa nazionale che vorrebbero il gruppo vicino alla sottoscrizione di un contratto da 800 milioni di dollari collegato alla raffineria Duqm in Oman. Saipem non diffuso note ufficiali in merito, tuttavia, il progetto figura fra quelli segnalati dalla società nel corso dell’ultima conference call come opportunità di breve termine.In questo quadro, gli investitori del comparto oil rimangono comunque cauti in attesa della due giorni di meeting ad Abu Dhabi fra i paesi produttori Opec e non Opec, che si riuniranno per discutere dei livelli di produzione di ogni membro secondo l'accordo raggiunto a fine 2016.