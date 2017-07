Saipem: vinte commesse in Arabia Saudita e Africa, titolo si scalda

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto da parte del colosso Saudi Aramco per alcune attività in Arabia Saudita. Lo scopo del lavoro comprende la progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione el’installazione di 19 jacket per lo sviluppo dei campi Marjan, Zuluf, Berri, Hasbah e Safaniya, tra i piùimportanti giacimenti offshore nella regione del Golfo Arabico. "Con questa assegnazione - ha commentato Stefano Cao, amministratore delegato del gruppo - Saipem rafforza ulteriormente la sua presenza in un'area altamente strategica quale il Medio Oriente". Saipem, inoltre, ha negoziato l’estensione dell’impiego, in Angola, del mezzo FPSO Gimboa, inclusiva dei servizi di gestione e manutenzione, del personale e dei materiali di consumo, per la durata di 3 anni più un anno opzionale. Infine, ha definito variazioni di ordini di lavoro relativi a progetti in Africa Occidentale e nell’area del Mar Caspio. Il valore totale di queste nuove acquisizioni relative al secondo trimestre ammonta complessivamente a 500 milioni di dollari. Questa mattina a Piazza Affari il titolo Saipem è tra i migliori del listino principale, segnando un progresso del 2,3 per cento.