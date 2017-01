Saipem: titolo in asta di volatilità, sospensione per ribassi con teorico -5,59%

Alessio Trappolini 30 gennaio 2017 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Accelerazioni ribassista per Saipem, con il titolo che al momento è finito in asta di volatilità. Borsa Italiana ne ha disposto la sospensione temporanea delle contrattazioni per eccesso di ribasso, con un teorico del -5,59%. L’ultimo prezzo battuto dal titolo è pari a 0,4918 euro. Violata dunque la soglia psicologica a 0,50 euro.