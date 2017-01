Saipem: soffre in Borsa, ma analisti vedono opportunità nel bacino est del Mediterraneo

Alessio Trappolini 30 gennaio 2017 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

In una mattinata difficoltosa per Piazza Affari, soffre anche Saipem con il titolo che cede il 2,59% a 0,507 euro. Il vento che soffia da Oltreoceano arriva fino in Europa. Dopo il recente ottimismo suscitato dai programmi politici ed economici di Donald Trump, le azioni della compagnia oil-services italiana avevano fatto registrare l’allungo più corposo delle ultime sei settimane.



Quest’oggi scattano invece le prese di profitto sul titolo. L’impostazione di fondo rimane comunque positiva, fanno notare gli analisti di ABN Amro: “nel medio periodo aleggia un cauto ottimismo relativamente alla scommessa del Medio Oriente”, spiegano gli analisti. Secondo gli esperti il bacino est del Mediterraneo rappresenta una primaria fonte di approvvigionamento di gas naturale per l’Europa.



Saipem potrebbe trarne beneficio, infatti il gruppo italiano è “quello con la maggior esposizione nell’area medio orientale fra i ‘big three’ del settore (Saipem, Technip e Subsea, ndr)”, si legge nel report. Infine, è di questa mattina la notizia secondo cui il Libano avrebbe dato il via libera alle esplorazioni su 5 siti offshore nel Mediterraneo.