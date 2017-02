Saipem scende in area 0,42 euro: minimi del 2017

Marco Berton 24 febbraio 2017 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

I risultati annunciati ieri da Saipem non hanno convinto gli operatori che puniscono pesantemente l'azione a Piazza Affari. Saipem che attualmente cede 5 punti percentuali e mezzo in area 0,4265 ha toccato in mattinata un minimo intraday a quota 0,4203 euro, livello che non veniva toccato dalla seduta del 5 dicembre scorso.