Saipem sale in Borsa (+2%) in vista dei risultati di bilancio

Marco Berton 23 febbraio 2017 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Osservato speciale della giornata il titolo Saipem con le azioni che registrano un balzo prossimo ai 2 punti percentuali in area 0,4585 euro. La società di San Donato oggi diramerà i dati relativi al bilancio consolidato preconsuntivo al 31 dicembre 2016. In serata, dopo la chiusura di Piazza Affari è prevista una conference call dove verranno diffuse precisazioni sul bilancio 2016.

Ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio è convocata per il 28 aprile 2017, in unica convocazione.