Saipem: nuovo contratto E&C Offshore in Medio Oriente, valore 1,3 mld di dollari

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore in Medio Oriente del valore di circa 1,3 miliardi di dollari. Lo rende noto il gruppo dei servizi petroliferi in un comunicato. Nel dettaglio, il contratto prevede le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) relative a due condotte di esportazione da 32 pollici, due condotte di interconnessione da 24 pollici in lega anti-corrosione (CRA), riser, elementi di raccordo tra le condotte e varie strutture sottomarine. Sono incluse anche le attività relative alla posa di un breve tratto onshore e alcune modifiche alle strutture offshore preesistenti (brownfield topsides).