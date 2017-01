Saipem: nuovi contratti nella perforazione onshore per 240 milioni di dollari

Luca Fiore 17 gennaio 2017 - 19:14

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata nuovi contratti e l’estensione di accordi esistenti nell’ambito della perforazione onshore in Arabia Saudita, Marocco, Bolivia e Argentina per un valore complessivo di circa 240 milioni di dollari.



“Saipem rafforza la propria presenza in Medio Oriente, area strategica per la Società, grazie a un’ulteriore importante estensione, della durata di tre anni, delle attività relative a sei impianti di perforazione terra di media potenza e già operativi in Arabia Saudita che si aggiungono alle estensioni di pari durata di altri dieci impianti nello stesso paese annunciati nel settembre 2016”, riporta la nota della società.