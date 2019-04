Saipem, nuovi contratti in Russia e Serbia per 500 milioni

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha firmato un accordo preliminare con JSC GazpromNeft Moscow Refinery e un contratto con Infrastructure Development and Construction (IDC) per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro. L'accordo preliminare in Russia prevede l'esecuzione di una nuova unità di recupero di zolfo all'interno della esistente raffineria di Mosca. La firma del contratto definitivo è prevista entro la fine del secondo trimestre. L'altro accordo, siglato invece in Serbia, comprende la progettazione e la costruzione di un gasdotto di circa 150 chilometri e l'ingegneria della annessa stazione di compressione.