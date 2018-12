Saipem, nuovi contratti di perforazione per 255 milioni di dollari

Valeria Panigada 21 dicembre 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata nuovi contratti nel drilling onshore e offshore per un valore complessivo di circa 255 milioni di dollari. Nella perforazione onshore i nuovi contratti sono stati acquisiti in Argentina, Ecuador e Perù, mentre nella perforazione offshore il gruppo ha firmato un contratto con Eni Messico per 15 pozzi più 13 opzionali distribuiti in Messico. L'inizio dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2019. Un ulteriore contratto è stato assegnato da Eni nell'offshore norvegese. Saipem, inoltre, ha rafforzato la propria presenza in Medio Oriente, grazie a una estensione delle attività di drilling offshore. Infine, sono stati acquisiti da Eni due contratti, uno in Pakistan e l'altro in Indonesia.