Saipem: nuove commesse per 370 mln dollari, titolo in testa al Ftse Mib

Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata nuove commesse nell'E&C Offshore per un valore complessivo di circa 370 milioni di dollari. Nel dettaglio, la oil services italiana ha acquisito da Eni Angola ordini di lavoro relativi al progetto West Hub Development, a completamento di quelli già assegnati nel 2016 e 2017. Le attività prevedono la costruzione e l'installazione in acque profonde di cavi e tubature necessari allo sviluppo del blocco situato tra Luanda e Soyo. Saipem ha inoltre acquisito da Eni Ghana un contratto relativo all'ingegneria e costruzione delle infrastrutture necessarie ad aumentare la capacità delle stazioni di gas situate presso i porti di Takoradi e Tema in Ghana. Infine, anche un contratto assegnato dal Nord Stream per la realizzazione dell'ultimo tratto della pipeline che attraversa il Mar Baltico e del suo approdo in Germania. In scia a queste nuove commesse il titolo Saipem ha aperto in deciso rialzo. Fin dai primi scambi l'azione è salita in testa al paniere principale di Piazza Affari con un progresso di oltre 2 punti percentuali in area 3,01 euro.