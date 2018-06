Saipem non si ferma, +2,5% grazie a nuova commessa da 970 mln da FS

Titta Ferraro 7 giugno 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Sprint in avvio di giornata per Saipem (+2,5% a 3,802 euro) che trova sponda nella nuova commessa annunciata ieri sera. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e il Consorzio Cepav due, di cui Saipem attualmente detiene una partecipazione pari al 59%, hanno firmato il contratto per la realizzazione del primo lotto costruttivo della tratta Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona per un valore di 1.645 milioni di euro. La quota di competenza Saipem è pari a circa 970 milioni di euro.