Saipem: nessuna perdita di dati da attacco hacker, proseguono le attività di ripristino

Valeria Panigada 18 dicembre 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha fatto sapere che le attività di ripristino delle infrastrutture, che nei giorni scorsi hanno subito un attacco informatico, sono proseguite e sono in ultimazione. Il gruppo ingegneristico ha precisato inoltre che non vi è stata alcuna sottrazione né perdita di dati. Saipem quindi non prevede impedimenti alla prosecuzione dell'attività ordinaria.Ieri Saipem ha registrato la peggiore performance del Ftse Mib con una flessione del 6,55% a 3,28 euro, sui minimi dallo scorso maggio. La discesa però è legata al tonfo di Technip alla Borsa di Parigi in scia alla raccomandazione di vendita di BofA Merrill Lynch.