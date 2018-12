Saipem maglia nera del Ftse MIb, titolo cade ai minimi da maggio

simone borghi 17 dicembre 2018 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Giornata nera per Saipem che registra la peggiore performance del Ftse Mib. Dopo un breve stop per eccesso di ribasso, il titolo perde il 6,5% a 3,29 euro, toccando i minimi dallo scorso maggio.Gli operatori collegano il ribasso del titolo della società di ingegneristica con il tonfo (-5,2%) subito a Parigi dal concorrente franco-americana TechnipFMC (-4,6% a 17,5 euro a Parigi), a sua volta penalizzata dalla raccomandazione di vendita di BofA Merrill Lynch, con target ridotto a 16,10 euro.Prosegue quindi la discesa di Saipem a Piazza Affari dopo il -9,7% registrato nella scorsa ottava. Si ricorda che secondo i dati raccolti da Bloomberg, i giudizi degli analisti sulla società si dividono in 11 ‘buy’, 10 ‘hold’ e 2 ‘sell’, con un target price medio a dodici mesi di 5,34 euro, pari a un potenziale up side di circa il 58% rispetto alle quotazioni attuali.