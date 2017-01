Saipem in rialzo a Piazza Affari dopo accordi onshore da 240 milioni di dollari

Alessio Trappolini 18 gennaio 2017 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Saipem in rialzo dell’1% a 0,5055 euro a Piazza Affari. Questa mattina il titolo dell’azienda di oil services si riporta sopra la soglia psicologica dei 0,5 euro dopo la debolezza delle recenti sedute. Ieri in serata l’azienda ha comunicato di aver concluso nuovi contratti nel drilling onshore in Arabia Saudita per 240 milioni di dollari, favorendo così l’afflusso di denaro sul titolo.



La cifra secondo Equita “ha un impatto quantitativo limitato” sebbene permetta al gruppo italiano “di rafforzare la presenza in Medio Oriente e America Latina”. Secondo le stime del management per la divisione drilling onshore nel 2017 il valore delle commesse è pari al 30% dell’intero fatturato atteso.



A favorire il rimbalzo di questa mattina in Borsa sono intervenuti anche fattori tecnici, quali la tenuta del supporto statico a 0,48 euro.