Saipem: crollo verticale in borsa, titolo sui minimi da oltre 1 anno. Ecco la notizia che ha sconvolto il settore

Alessio Trappolini 24 agosto 2017 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Crollo verticale di Saipem a Piazza Affari. In poco più di una settimana il titolo ha ceduto oltre 4 punti percentuali per giungere questo pomeriggio sui minimi a 3,014 euro, un simile livello non si vedeva dal luglio del 2016. Da inizio anno il titolo ha perso oltre il 42% della propria capitalizzazione di Borsa.Secondo un esperto contattato dalla nostra redazione, il titolo risente della notizia che ha sconvolto l’intero settore: Seadrill, società norvegese che fornisce servizi di perforazione in acque profonde offshore anche negli Usa, dovrebbe attivare il Chapter 11, la celebre legge che consente di avviare un piano per la ristrutturazione dell’esposizione debitoria. La società ha terminato il secondo trimestre 2017 con perdite di circa 100 milioni di dollari ed ha bruciato oltre il 90% del suo valore dall'inizio dell'anno.