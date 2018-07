Saipem corre a Piazza Affari dopo rumors commessa

Alessandra Caparello 9 luglio 2018 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Maglia rosa oggi a Piazza Affari per il titolo Saipem che corre in Borsa guadagnando il 3,6% a 4,082 euro sulla scia delle ultime indiscrezioni riguardanti una commessa da 1 miliardo di dollari che riguarderebbe una grande installazione sottomarina al largo dell'Azerbaijan sul Mar Caspio, per conto di Total.La decisione sarebbe già stata presa ma per il contratto si aspetta ancora la firma. Dal canto suo però Saipem non ha commentato.