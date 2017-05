Saipem controcorrente a Piazza Affari: titolo in positivo dopo newsflow su commessa da 100 milioni

Alessio Trappolini 29 maggio 2017 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Nuovo contratto in casa Saipem che secondo quanto evidenziato dalla stampa si sarebbe aggiudicata un nuovo contratto dalla joint venture Eni-Rosneft dal valore di circa 100 milioni di euro. “L'impatto di questa commessa sui fondamentali è limitato", ha commentato Banca Imi, che aspetta di vedere "una ripresa più forte del settore e della raccolta ordini del gruppo prima di rivedere il giudizio complessivo su Saipem” che ora rimane posizionato su un Hold con target price a 4 euro.



In questo quadro il titolo reagisce in Borsa sfruttando il newsflow positivo e si porta a 3,756 euro, in rialzo dello 0,7% a fronte di un calo dell’1,67% del FTSE Mib.