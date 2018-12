Saipem: contratto E&C onshore da 2,2 miliardi

Titta Ferraro 19 dicembre 2018 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata, in Joint Venture con Renaissance, società turca di servizi nell’oil&gas, un nuovo contratto E&C Onshore nel territorio della Federazione Russa per un valore complessivo di circa 2,2 miliardi di euro. La quota di Saipem, leader della joint venture nella quale detiene una partecipazione del 50%, è pari a circa 1,1 miliardi di euro.Il contratto è stato assegnato dalla società Artic LNG 2, costituita da Novatek JSPC al 60% e da Ekropromstroy Ltd al 40%. Il progetto verrà realizzato nel distretto di Tazovsky, nella regione autonoma di Yamal - Nenets, nella parte occidentale della penisola di Gydan.