Saipem: apre in rosso su perdita lodo algerino

michele fanigliulo 22 dicembre 2017 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Saipem cede in Borsa lo 0,8% sottoperformando il mercato. Dinamica legata alla notizia data dalla società secondo cui l’ICC International Court of Arbitration ha comunicato la decisione del collegio arbitrale nel contenzioso in essere dal marzo 2014 tra Saipem da una parte e Sonatrach dall’altra.Il contenzioso era relativo alla costruzione dell’impianto algerino Extraction des liquides des gaz associés Hassi Messaoud et séparation d’huile LDHP ZCINA. Gli arbitri hanno accolto le richieste di Sonatrach a titolo di indennizzo per la perdita di produzione dell’importo complessivo, comprensivo di interessi, di circa 135 milioni di USD.Saipem esaminerà le motivazioni del lodo e si riserva ogni azione al riguardo.La decisione del collegio arbitrale di accogliere la domanda di Sonatrach, determinerà, salvo esito positivo delle azioni che Saipem si riserva di intraprendere al riguardo, la rilevazione nel bilancio 2017 di oneri di pari importo, non previsti nella guidance economica.