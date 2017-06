Saipem: aggiudicati contratti offshore in Mozambico, Mediterraneo e Mar Nero

Alessio Trappolini 2 giugno 2017 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato ieri nuovi contratti di perforazione offshore in Mozambico, Mediterraneo e Mar Nero per un valore complessivo di 230 milioni di dollari. Secondo il comunicato diffuso dalla società i mezzi impiegati per le commesse saranno la Saipem 12000 e lo Scarabeo 9.



Non è stato fornito ancora nessun dettaglio sulle tariffe giornaliere, che secondo gli analisti dovrebbero aggirarsi sui 250-300 mila dollari al giorno. Questo contratto è il secondo aggiudicato da Saipem in questo trimestre e fa eco alla commessa stipulata con Exxon Mobil per Liza da 500 milioni di euro annunciata poche settimane fa.



Al momento il titolo in Borsa mostra un prezzo di 3,588 euro, praticamente sulla parità rispetto alla chiusura di ieri. Nonostante l’odierna flessione del prezzo del petrolio gli analisti ritengono che “la notizia conferma i segnali preliminari di graduale recupero del mercato di perforazione offshore da parte di Saipem”.