Saipem: aggiornamento su attacco informatico, Italia colpita in modo limitato

Daniela La Cava 13 dicembre 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Saipem, in riferimento all'attacco informatico annunciato lo scorso 10 dicembre, precisa che sono stati colpiti i server basati nel Middle East, India, Aberdeen e, in modo limitato, l'Italia attraverso una variante del malware Shamoon. L'attacco, si legge in un comunicato del gruppo, ha comportato la cancellazione di dati e di infrastrutture, effetti tipici del malware. Saipem precisa che le attività di ripristino, in modalità graduale e controllata, sono in corso attraverso le infrastrutture di back-up e, quando completate, consentiranno la piena operatività dei siti impattati. Saipem mantiene costanti contatti con le autorità competenti per ogni opportuna azione.