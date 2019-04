Saipem: a.d. Cao, "nuovi ordini migliorano visibilità per il 2019"

Daniela La Cava 18 aprile 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

“I risultati del primo trimestre del 2019 confermano la buona performance operativa e gestionale già registrata nel corso del 2018, in particolare grazie ai solidi risultati della divisione Engineering & Construction Offshore", Così Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem, commenta i risultati finanziari dei primi tre mesi del 2019, approvati ieri dal cda. "Abbiamo registrato significative acquisizioni di nuovi ordini che migliorano la visibilità per il 2019 pur in un contesto di mercato che ancora non mostra evidenti segnali di ripresa", aggiunge l'a.d.