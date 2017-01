Saipem: acuto in Borsa, condizioni dettate da Trump migliorano lo scenario per le oil-services

Alessio Trappolini 25 gennaio 2017 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Acuto di Saipem a Piazza Affari, con le azioni che scambiano in rialzo del 5,6% a 0,526 euro. Per Vincenzo Longo, analista di IG intervistato da Borse.it, un movimento del genere era prevedibile dopo le parole pronunciate da Donald Trump nei giorni scorsi, “il neo presidente Usa ha praticamente concesso il via libera alla costruzione della pipeline fra North Dakota e Texas, generando indicazioni positive per le società attive nel settore come Saipem, senza dimenticare Tenaris, per quanto concerne le società italiane”.



“Trump di fatto ha mosso un passo indietro rispetto alle politiche del predecessore Obama, aprendo alle trivellazioni soprattutto nel segmento dello shale-oil in nome dell’indipendenza energetica del Paese”, ha chiarito Longo.



L’insieme di questi elementi potrebbe dunque fornire le condizioni per un ciclo di crescita nel mercato petrolifero e per le società del settore oil-services. “Nel breve termine vi potrebbero dunque esserci spazi per un upgrade del settore”, ha concluso Longo.