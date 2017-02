Saipem: Saipem si candida alla maglia rosa odierna di Piazza Affari

Alessio Trappolini 9 febbraio 2017 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Con un rialzo di oltre il 3,75% Saipem si candida come miglior titolo della giornata borsistica milanese. Con il FTSE Mib invischiato a ridosso dei 18.900 punti, il movimento del titolo dell’azienda oil service è ascrivibile a fattori tecnici, quali il completamento dell’importante ex resistenza a 0,44 euro.



Ulteriori rialzi in direzione dei 0,50 euro incontrerebbero una prima resistenza in area 0,48 euro. L’area compresa fra questi due livelli è peraltro quella dove si colloca il target price medio indicato dagli analisti finanziari censiti da Bloomberg che offrono copertura sul titolo.



In questo quadro cresce l’attesa per i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2016, in agenda il 23 febbraio prossimo. Secondo il consensus raccolto da Bloomberg gli esperti che seguono il titolo stimano ricavi in discesa a 2,5 miliardi e un Ebitda a 265,5 milioni di euro.