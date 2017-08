Saipem -1,9% a Piazza Affari, settore oil sotto pressione mentre a Vienna è riunita l’Opec

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Giornata da dimenticare per il settore oil a Piazza Affari. Mentre a Vienna è in corso un vertice Opec per discutere eventuali nuovi tagli alla produzione di greggio, nelle sale operative le quotazioni dei futures sul petrolio e dei titoli sulle società del settore viaggiano in territorio negativo. A Milano sono deboli Eni, -0,80% a 13,13 euro, e Saipem, -1,9% a 3,218 euro.