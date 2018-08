Safilo: tonfo del titolo, delusione da conti e guidance

Valeria Panigada 3 agosto 2018 - 11:43

Tonfo del titolo Safilo a Piazza Affari. Fin dai primi scambi il titolo del gruppo degli occhiali ha tracciato un calo verticale scivolando sotto la soglia dei 4 euro, per poi cercare di limitare le vendite intorno ai 4,02 euro con un ribasso del 7%. Il gruppo ha rivisto al ribasso le stime sul 2018, prevedendo vendite in calo del 3% a cambi costanti, dopo aver archiviato i primi sei mesi con risultati in peggioramento. Nel primo semestre le vendite sono diminuite del 4,3% a 492,2 milioni e la perdita netta (rettificata) si è allargata da 6,6 a 10,4 milioni. Una notizia positiva ha invece riguardato il rinnovo fino al 2023 del contratto di licenza per gli occhiali tra Safilo e Fossil.