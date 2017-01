Safilo: titolo debole, Exane ha ridotto il giudizio a “neutral”

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta con il segno meno per Safilo, in rosso dell’1,68% a 6,72 euro. Il titolo della società veneta continua ad essere penalizzato dall’indiscrezione su un possibile accordo per l’acquisto del 10% del capitale di Marcolin da parte del colosso francese LVMH.



L’obiettivo della società transalpina sarebbe quello di internalizzare la produzione di occhiali, e qundi l’eventuale operazione avrebbe rilevanti ripercussioni sulle prospettive reddituali di Safilo. L’azienda con sede a Padova genera circa il 200 milioni di euro di fatturato grazie alla licenza Dior, marchio della galassia LVMH. Si tratta di un valore che è circa il 15% dei ricavi totali di Safilo.



Oggi Exane ha annunciato di aver ridotto la valutazione a “neutral” dal precedente “outperform” mentre per Banca Akros (“neutral”) la perdita delle licenze di Lvmh nel 2020 potrebbe spingere il titolo potrebbe fino a 5,7-6 euro.