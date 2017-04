Safilo sposta la sede a Padova, nominato presidente Eugenio Razelli

Valeria Panigada 26 aprile 2017 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Safilo si trasferisce a Padova. L'assemblea del gruppo degli occhiali, riunitosi oggi per l'approvazione del bilancio 2016, ha approvato in sede straordinaria il trasferimento della sede legale dalla provincia di Belluno a Padova, dove attualmente c'è la sede secondaria. La decisione è stata presa "al fine di una maggiore efficienza gestionale e di razionalizzazione dei costi", ha spiegato Safilo. Inoltre l'assemblea ha approvato un aumento di capitale per massimi 12,5 milioni di euro al servizio del piano di Stock Option. Infine, il consiglio di amministrazione, riunitosi oggi prima dell'assemblea, ha nominato Eugenio Razelli quale presidente. Razelli subentra a Robert Polet, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione per motivi personali, mantenendo la carica di amministratore.