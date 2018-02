Safilo, siglata partnership esclusiva per Taiwan con LuxAsia

Valeria Panigada 21 febbraio 2018 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Safilo ha firmato un accordo di partnership esclusiva per Taiwan con LuxAsia, principale distributore di prodotti di bellezza e profumeria in Asia. Con questa operazione, il gruppo dell'occhiale conferma la sua strategia di espansione. "Il mercato di Taiwan ha un ottimo potenziale nei segmenti diffusion e luxury, rivelandosi particolarmente ricettivo per i nostri brand principali Polaroid e Carrera”, ha dichiarato Luisa Delgado, amministratore delegato di Safilo.