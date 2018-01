Safilo si rafforza in America Latina, stretta partnership esclusiva con Cepal in Paraguay

Valeria Panigada 18 gennaio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Safilo entra in Paraguay, rafforzando la sua posizione nei mercato dell'America Latina. Il gruppo degli occhiali ha annunciato oggi di aver stretto un accordo di partnership esclusiva per la distribuzione con Cepal, player locale attivo nel mercato eyewear dal 1981. Nel dettaglio, Safilo sarà presente con la sua vasta gamma di occhiali anche in Paraguay presso i rivenditori ottici serviti da Cepal. "Questo accordo di distribuzione - si legge nella nota diffusa dal gruppo - rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo del gruppo in America Latina, nel contesto del piano di crescita dei mercati emergenti". Safilo è già presente in Brasile, Messico, Argentina/Uruguay, Colombia, Cile e Caraibi.