Safilo sale del 3% in Borsa dopo accordo di jv in Corea del Sud

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Safilo avanza a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 3% a 0,812 euro. Il gruppo veneto degli occhiali ha raggiunto un accordo di joint venture (jv) in Corea del Sud con Parma International, esperto player locale attivo nel settore eyewear e prodotti sportivi, che consentirà lo sviluppo di nuovi canali distributivi unitamente a servizi di marketing e comunicazione digitale. La nota informa che la jv tra Safilo e Parma, il cui 51% sarà detenuto da Safilo, avrà sede a Seoul, Corea del Sud, e distribuirà le collezioni eyewear di molti dei marchi nel portafoglio Safilo, con l’obiettivo di espandere la presenza dell’azienda nel mercato.“La Corea del Sud riveste per Safilo un’importanza strategica sia per le potenzialità del suo mercato interno, sia per il ruolo che riveste in tutto il mondo come trend setter nel design. In questo mercato siamo impegnati a costruire un business solido, profittevole e di lungo termine”, ha commentato Angelo Trocchia, a.d. del Gruppo Safilo.